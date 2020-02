Twitter suspenda zeci de conturi care postau in favoarea lui Michael Bloomberg

Ziare.

com

Bloomberg ar fi angajat sute de persoane pentru a-l promova pe retelele de socializare in timpul campaniei, relateaza AFP."Am luat masuri in privinta unui grup de conturi pentru incalcarea regulilor noastre legate de tentativele de manipulare si de spam pe platforma", a precizat un purtator de cuvant al Twitter.Initial, informatia a fost dezvaluita de Los Angeles Times, Potrivit Twitter, anumite conturi sunt acum interzise, in timp ce altele ar putea fi recuperate dupa ce persoanele care le detin demonstreaza ca ele sunt cele care isi controleaza conturile.Presa americana scrie ca si Facebook intentioneaza ca ia masuri impotriva metodelor de campanie pro-Bloomberg.Echipa miliardarului american a confirmat, saptamana trecuta, ca lucreaza cu creatori de continut pe retelele de socializare.Miercuri, Wall Street Journal (WSJ) a notat ca echipa de campanie a candidatului plateste sute de persoane in California cu 2.500 de dolari pe luna pentru a posta in mod regulat mesaje de sustinere si a le trimite prietenilor lor texte in favoarea lui Bloomberg.Conform WSJ, cei aproximativ 500 de oameni trebuie sa munceasca intre 20 si 30 de ore pe saptamana. Ei pot folosi o aplicatie care permite trimiterea de mesaje compuse in prealabil, postarea de continut pe retelele de socializare si trimiterea de date catre echipa de campanie.Michael Bloomberg a depasit deja recordurile in privinte sumelor de promovare in aceasta campanie, cu peste 340 de milioane de dolari cheltuiti in trei luni.