Un cercetator din China care studia COVID-19, ucis de un alt chinez care s-ar fi sinucis

Bing Liu a fost gasit mort la domiciliu in weekend, in apropiere de Pittsburgh, unde lucra ca cercetator-profesor, scrie presa americana, potrivit careia politia banuieste o diputa intima, relateaza AFP.Cadavrul presupusului ucigas, Hao Gu, in varsta de 46 de ani, a fost descoperit in apropiere, potrivit postului local WTAE. In acest caz, autoritatile iau in considerare ipoteza unei sinucideri.Conform politiei, aceasta tragedie este rezultatul unei dispute intre cei doi barbati cu privire la un "partener intim", iar niciun indiciu nu sugereaza ca uciderea lui Bing Liu ar avea vreo legatura cu cercetarile sale.Insa, pe retele de socializare s-au raspandit teorii ale unui complot, care insinueaza ca cercetatorul ar fi fost atacat din cauza activitatii sale cu privire la noul coronavirus.Colegii sai de la Universitatea din Pittsburgh i-au adus un omagiu cercetatorului si au promis sa-i continue cercetarile."Bing era pe punctul de a face descoperiri foarte importante in intelegerea mecanismelor celulare de la baza infectiei cu SARS-Cov-2 si baza celulara a complicatiilor pe care le cauzeaza", a anuntat intr-un comunicat universitatea."Vom depune un efort pentru a finaliza ceea ce a inceput el, pentru a-i aduce un omagiu excelentei stiintifice de care a dat dovada", adauga universitatea.