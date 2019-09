Uraganul Dorian a cauzat cel putin cinci morti si distrugeri ''fara precedent'' in Bahamas. Operatiuni de evacuare in SUA (Foto&Video)

This video captures devastation in the Bahamas from Hurricane Dorian.



"There's damages everywhere around my area," one eyewitness said. "Cars and houses destroyed. This is what's left of Marsh Harbour. This needs to end." https://t.co/RKFRFyf3vM pic.twitter.com/EFtwmS6FAk - CNN (@CNN) September 3, 2019

High storm surge with floating vehicles speaks volumes to the conditions on Grand Bahama island. Hurricane Dorian is stationary and is a strong 140mph killer storm.#dorian #Grandbahama #Hurricane pic.twitter.com/qgz2yJuT38 - Bahamas Press (@Bahamaspress) September 3, 2019

The second floor of a house in the Bahamas thanks to #Dorian. This is a legitimate nightmare. pic.twitter.com/mRFKEVSPzP - Tyler Roney (@TylerJRoney) September 3, 2019

Nothing is left... Complete Destruction left by Hurricane Dorian across Abaco Islands Bahama!



Permission: El Foro de Puerto Rico@WeatherBug #Dorian #HurricaneDorian pic.twitter.com/up8gI8wsP2 - Live Storm Chasers (@Livestormchaser) September 3, 2019

Scenes out of Abaco again today following Hurricane Dorian pic.twitter.com/CByJvxFuPN - Bahamas Press (@Bahamaspress) September 3, 2019

Floodwaters at the Rand Memorial Hospital in Freeport Grand Bahama - Emergency Room. Hurricane Dorian forced patients to evacuate the hospital. #DORIAN #HOSPITAL #hurricane pic.twitter.com/cUmxEsjn2Q - Bahamas Press (@Bahamaspress) September 3, 2019

Uraganul, care a fost retrogradat din categoria 5 la 4 , dar ramane "extrem de periculos", este practic oprit deasupra insulei Grand Bahama, a subliniat luni Centrul National pentru Uragane din Statele Unite (National Hurricane Center - NHC), arata AFP.El ar urma sa se deplaseze prin apropierea coastei de est al Floridei, de marti seara pana miercuri dimineata, apoi pe langa coastele Georgiei si Carolinei de Sud, miercuri seara si joi, potrivit NHC.Premierul statului Bahamas, Hubert Minnis, a anuntat, luni, in cursul unei conferinte ca cinci persoane si-au pierdut viata pe insulele Abacos, alte peste 20 fiind ranite, calificand uraganul ca o "tragedie istorica" pentru acest arhipelag alcatuit din peste 700 de insule, dintre care doar vreo 30 sunt locuite.Strazi inundate, acoperisuri smulse de vant, copaci rasturnati din radacini: primele imagini dau o idee despre violenta furtunii in curs. Ministerul Turismului a anuntat ca operatiunile de salvare au inceput "acolo unde conditiile permit asta".Hubert Minnis a vorbit despre distrugeri "fara precedent" ca urmare a ploilor torentiale si vanturilor violente care s-au abatut asupra arhipelagului din Caraibe."Desi o scadere graduala in intensitate este prevazuta, Dorian ar trebui sa ramana un uragan puternic pe parcursul urmatoarelor doua zile", au precizat meteorologii americani.Potrivit primelor evaluari facute rapid luni pe teren de autoritati si responsabili ai Crucii Rosii, circa 13.000 de case au fost avariate sau distruse complet, iar uraganul a provocat "pagube considerabile" in insulele Abacos si Grand Bahama.Pe coastele SUA, dupa mai multe zile de incertitudini in legatura cu traiectoria uraganului, mai multe state din sud-est (Florida, Georgia, Carolina de Sud) au ordonat in final evacuarea a sute de mii de rezidenti.Potrivit Crucii Rosii americane, 19 milioane de persoane locuiesc in zone care ar putea fi afectate. Pana la 50.000 de persoane din Florida, Georgia si Carolina de Sud ar putea avea nevoie de un adapost de urgenta in functie de impact.