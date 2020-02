Victorie importanta pentru Bernie Sanders, care e cu un pas mai aproape sa fie desemnat candidatul democratilor la alegerile prezidentiale din SUA

Ziare.

Pe locul al doilea s-a clasat, potrivit rezultatelor partiale, Joe Biden , fostul vicepresedinte al Statelor Unite.Sanders a intrunit 47% din delegatii conventiilor locale din Nevada, dupa raportarea rezultatelor din 43% din circumscriptii. Pentru Biden s-au pronuntat 21% din reprezentanti, pentru Pete Buttigieg, fostul primar al orasului South Bend din statul Indiana - 15%, iar pentru senatoarea Elisabeth Warren - 9%. Senatoarea Amy Klobuchar si miliardarul activist Tom Steyer au inregistrat doar 4% fiecare.Urmatoarele alegeri primare vor avea loc in 29 februarie in Carolina de Sud, iar in 3 martie, zi cunoscuta ca Super Tuesday (super-martea), se vor pronunta democratii din 14 state, care trimit peste o treime din delegatii la Conventia Nationala Democrata unde va fi desemnat contracandidatul presedintelui in exercitiu, Donald Trump Abia pe 3 martie se va prezenta pentru prima oara in fata electoratului democrat si miliardarul Michael Bloomberg, care nu concureaza in primele patru state.