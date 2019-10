Chile: Presedintele propune masuri pentru a pune capat protestelor

Ziare.

Seful statului a mentionat in special cresterea cu 20% a pensiei minime si inghetarea tarifelor la energia electrica, intr-un discurs ce marcheaza un moment de cotitura radical, in comparatie cu ultimele sale declaratii, foarte ferme fata de protestatari, in conditiile in care de la inceperea protestelor s-au inregistrat deja 15 morti.Pinera a recunoscut, de asemenea, lipsa lui de viziune si a cerut iertare compatriotilor sai, informeaza AFP. "Recunosc aceasta lipsa de viziune si cer scuze compatriotilor mei", a declarat presedintele chilian.Anterior, ministrul de Interne Andres Chadwick a informat despre continutul reuniunii convocate de presedinte, la care au participat partidele de opozitie de centru stanga: "Presedintele a ascultat cu multa atentie diferitele propuneri si se va adresa in curand tarii pentru a propune un program social".Partidul Socialist, cel mai important partid de opozitie, a anuntat ca nu va participa la discutiile organizate la palatul prezidential La Moneda."Consideram ca dialogul este indispensabil si urgent, dar acesta trebuie sa fie un dialog deschis si credem ca apelul presedintelui nu indeplineste aceste conditii", a explicat seful grupului parlamentar al partidului, Manuel Monsalve."Chile nu inseamna doar partidele de opozitie, Chile este si lumea sociala ce nu poate fi exclusa dintr-un pact social", a adaugat el.