Elicopterul care il transporta pe Evo Morales a aterizat de urgenta. Acuzatii de atentat (Video)

Aparatul, un EC-145, a suferit "o problema mecanica la rotorul din spate la decolare, care a provocat o aterizare de urgenta", au anuntat Fortele aeriene boliviene (FAB) intr-un comunicat, precizand ca incidentul nu s-a soldat cu raniti, relateaza AFP.Incidentul s-a produs in momentul in care seful statului socialist se pregatea sa plece dintr-un sat unde venise sa inaugureze un drum.In imaginile difuzate pe retelele sociale si de media locale se vede cum elicopterul decoleaza de pe un teren de fotbal, incearca sa ia altitudine, apoi aterizeaza precipitat, putin mai departe, pe un teren noroios.Fortele armate boliviene au deschis o ancheta asupra incidentului.La putin timp dupa aterizarea de urgenta, fostul ministru de Interne Hugo Moldiz a denuntat un "atentat" impotriva presedintelui, primul indigen care conduce Bolivia.Sambata, o figura a Opozitiei, Luis Fernando Camacho, a facut apel la armata boliviana "sa se dea de partea poporului" si i-a dat presedintelui un ultimatum pana luni seara pentru a renunta la putere.Evo Morales, la putere din 2006, a iesit primul in alegerile prezidentiale de la 20 octombrie cu 47,08% din voturi, fata de 36,51% pentru centristul Carlos Mesa, potrivit rezultatelor oficiale.Avansul de peste zece puncte al lui Morales fata de rivalul sau de pe locul doi ii permite automat sa fie reales din primul tur. Opozitia a denuntat insa o "frauda" si valul de proteste care s-a declansat a doua zi dupa scrutin s-a soldat cu cel putin doi morti si 140 de raniti.