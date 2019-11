Evo Morales a primit azil politic in Mexic. In Bolivia se fac noi alegeri prezidentiale

Alegeri prezidentiale

Ministrul mexican de Interne "Olga Sanchez Cordero a decis sa-i acorde azil politic lui Evo Morales. Viata si integritatea sa fizica sunt amenintate", a declarat Marcelo Ebrard, in cadrul unei conferinte de presa din Mexic, relateaza AFP.El a precizat ca Guvernul a primit aceasta solicitare din partea lui Evo Morales, care a fost constrans sa demisioneze . "El ne-a solicitat verbal si in mod oficial sa-i acordam azil politic in tara noastra", a spus el."Mexicul s-a distins mereu de-a lungul istoriei sale pentru ca i-a protejat pe cei care cautau un refugiu", a conchis seful diplomatiei mexicane."Frati si surori, plec catre Mexic" si "imi face rau sa abandonez tara din motive politice, dar voi urmari situatia", a postat pe Twitter luni seara Evo Morales. "In curand ma voi intoarce cu mai multa putere si energie", a mai postat el.Al doilea vicepresedinte al Senatului bolivian, Jeanine Anez, care in virtutea Constitutiei ar urma sa ocupe functia de sef al statului dupa demisia lui Evo Morales, a anuntat luni ca va convoca alegeri prezidentiale, pentru ca "pe 22 ianuarie sa avem un presedinte ales", relateaza AFP."Vom convoca alegeri cu personalitati calificate care vor conduce procesul electoral in asa fel incat sa reflecte ceea ce vor toti bolivienii", a declarat ea la sosirea la Parlament.Succesorii prevazuti de Constitutie in caz de plecare a presedintelui au demisionat practic in aceeasi zi cu el: vicepresedintele Alvaro Garcia, presedintele si primul vicepresedinte al Senatului si presedintele Camerei Deputatilor."Avem deja un calendar. Cred ca populatia cere pe un ton ridicat sa avem un presedinte ales pe 22 ianuarie", a adaugat ea, evocand data prevazuta, inainte de criza, pentru inceperea mandatului de catre viitorul presedinte al Boliviei.Jeanine Anez este senator, are 52 de ani si e membra a partidului de opozitie Unidad Democratica. Ea nu si-a ascuns emotia cand a facut apel la incheierea violentelor."Sa ma iertati, dar sunt emotionata (...) Va cer, pentru numele lui Dumnezeu, sa puneti capat acestei violente. Noi vrem numai democratia, noi vrem numai libertatea", a adaugat Jeanine Anez.