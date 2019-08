Lumea e cu ochii pe Brazilia, dar si in Bolivia e dezastru: Poate dura pana la 200 de ani pana la vindecarea padurilor!

Thread on the current fires in #Bolivia:



Fires have been used to expand agro-cattle area before, but our current catastrophe stems from the government authorizing further fires on FOREST lands in a new alliance with private sectors who wanted these lands.https://t.co/lfS7btxcNW pic.twitter.com/Ho4AuFm1xZ - Jhanisse V. Daza (@JhanisseVDaza) August 20, 2019

Massive wildfires in #Bolivia devoured more than 400,000 hectares of land pic.twitter.com/4Ultht5lKr - RT (@RT_com) August 19, 2019

Cel putin un milion de hectare au ars in regiunea Robore din Bolivia in ultimele zile, relateaza Sky News Incendiile s-au dublat ca dimensiune incepand de joi, distrugand sate si paduri tropicale vaste in apropierea granitelor Boliviei cu Paraguay si Brazilia.Cu doua luni inaintea alegerilor, presedintele Boliviei, Evo Morales, si-a pus pe hold campania electorala, timp de cel putin o saptamana, pentru a se putea concentra asupra situatiei de urgenta.Initial, Morales a fost reticent sa accepte ajutor international, afirmand ca Bolivia se poate descurca singura, insa disperarea satenilor si a oficialilor l-au facut sa se razgandeasca."Am primit oferte de ajutor. Sunt binevenite, fie ele din partea grupurilor internationale, oamenilor sau presedintilor", a declarat presedintele Boliviei.Argentina, Paraguay, Peru, Chile si Spania au oferit sprijin in acest sens, iar SUA au trimis un Boeing Supertanker 747 pentru a combate incendiile.Peste 2.000 de pompieri din Bolivia, trupe, aeronave mici si elicoptere actioneaza in prezent pentru stingerea incendiilor din tara. New York Times relateaza ca unele incendii au fost provocate chiar de fermieri care incercau sa arda buruienile. Astfel de incendii nu sunt o raritate pentru Bolivia, sau chiar Brazilia, insa amploarea acestora este fara precedent.Specialistii spun ca recuperarea dupa focurile devastatoare nu va fi una rapida.", a declarat Miguel Crespo, seful grupului de mediu nonprofit Probioma. "Nu am vazut niciodata o tragedie de mediu la o asemenea scara", a spus el.Expertii din domeniul mediului spun ca incendiile ameninta aproximativ 500 de specii de animale, inclusiv jaguari si 35 de specii pe cale de disparitie.Mii de incendii devasteaza in prezent padurea amazoniana din Brazilia, stabilind un record pentru ultimul deceniu.Incendiile forestiere sunt obisnuite in Amazon, in timpul sezonului secetos, din iulie pana in octombrie. Ele pot avea cauze naturale, precum trasnetele, dar pot fi provocate si de oameni. Fermierii si taietorii de lemne curata terenurile in acest fel si focul scapa de sub control.