Ziare.

com

Nu se stia unde este femeia pana la inceputul anului, cand autoritatile au primit un indiciu ca ar fi in Bermejo, in sudul Boliviei, arata BBC Dupa ce au urmarit mai multa vreme casa in care era tinuta, politia a reusit sa o elibereze pe ostatica.Acum, femeia are 45 de ani si este mama a unui copil de noua ani.Cei doi au ajuns la familia femeii din Mar del Plata.Politia nu a dat mai multe detalii despre cine a rapit-o pe femeie si nici cum a tinut-o vreme de 32 de ani prizoniera.A.G.