Revolta continua in Chile: Apar primele victime, iar presedintele sustine ca tara e in razboi

Pentru a doua noapte consecutiv, starea de asediu a fost decretata la Santiago de Chile, intre orele 19:00 si 06:00 (22.00-09.00 GMT), noteaza AFP. Starea de urgenta este, de asemenea, in vigoare in mai multe regiuni, printre care capitala cu sapte milioane de locuitori. Masura a fost extinsa duminica seara in mai multe orase mari din sudul si nordul tarii."Suntem in razboi impotriva unui dusman puternic, neinduplecat, care nu respecta nimic si pe nimeni si care este pregatit sa recurga la violente si delincventa fara nicio limita", a declarat presei presedintele Pinera.Generalul Javier Iturriaga, insarcinat vineri cu siguranta publica de seful statului, i-a indemnat la randul sau pe locuitori sa ramana "calmi" si sa nu isi paraseasca locuintele.Revoltele au continuat duminica. Intre manifestanti si politie au avut loc altercatii dupa-amiaza in centrul Capitalei, in timp ce in mai multe locuri din Santiago de Chile s-au inregistrat jafuri.Astfel, cinci persoane si-au pierdut viata in incendiul unei fabrici de imbracaminte devastata de protestatari. "Cinci corpuri au fost gasite in interiorul fabricii din cauza incendiului", in nordul Capitalei, a facut cunoscut presei locale comandantul pompierilor din Santiago de Chile, Diego Velasquez.Doua persoane au murit in cursul noptii de sambata spre duminica in incendiul unui supermagazin, de asemenea, jefuit de manifestanti in sudul Capitalei, iar a treia a fost ranita, cu arsuri "pe 75% din suprafata" corpului, potrivit autoritatilor.De asemenea, doua persoane au fost ranite de gloante si internate in spital in stare "grava" dupa un incident cu Politia in cursul unui jaf, tot in sudul Capitalei, potrivit sursei.Circa 10.000 de politisti si soldati au fost desfasurati. Patrulele militare pe strazi sunt o premiera in aceasta tara dupa sfarsitul dictaturii generalului Augusto Pinochet (1973-1990).Potrivit autoritatilor,, dintre care 644 in Capitala si 848 in restul tarii.Dupa trei zile de violente, centrul Capitalei si al altor mari orase, ca Valparaiso si Concepcion, ofera imagini dezolante: semafoare distruse, resturi de autobuze arse, magazine jefuite si incendiate.Mai multe sute de zboruri au fost anulate la aeroportul din Santiago de Chile pe durata starii de asediu. Mii de pasageri s-au gasit blocati peste noapte in aeroport. Manifestatiile au inceput vineri pentru a protesta fata de majorarea preturilor, de la 800 la 830 de pesos (circa 1,04 euro), la metroul din Santiago de Chile, cea mai intinsa retea din America de Sud, 140 de kilometri, care transporta zilnic trei milioane de calatori.Presedintele Pinera a suspendat sambata cresterea, dar manifestatiile si violentele au continuat, pe fondul nemultumirilor legate de conditiile social-economice si inegalitatile din aceasta tara apreciata pentru stabilitatea sa economica si politica, dar unde accesul la serviciile medicale si educatie tin aproape exclusiv de serviciul privat.