Situatie incredibila in Bolivia: Sefa tribunalului electoral a fost arestata, desi a incercat sa scape deghizata in barbat

Maria Choque Quispe, sefa Tribunalului suprem electoral (TSE), si Antonio Costas, vicepresedintele acestui for, au fost arestati de politia boliviana si urmeaza sa fie urmariti penal pentru fraude in alegerile din 20 octombrie, a informat Politia.Comandantul politiei din Bolivia, Vladimir Yuri Calderon, a declarat in cadrul unei conferinte de presa ca sefa TSE a fost arestata din ordinul parchetului, potrivit AFP.Maria Choque Quispe isi prezentase demisia cu cateva ore mai devreme, in timp ce Antonio Costas demisionase la cateva zile dupa alegeri.Potrivit politiei, sefa demisionara a TSE a incercat sa scape de Politie deghizandu-se in barbat."Aceasta doamna era imbracata ca un barbat, ceea ce sugereaza ca incerca sa se sustraga raspunderii si sa-i pacaleasca pe ofiterii care o cautau pentru a o aresta", a precizat Politia intr-o conferinta de presa. Presedintele bolivian Evo Morales a demisionat , duminica, la cateva ore dupa ce anuntase organizarea de noi alegeri generale, scrutinul care l-a dat castigator luna trecuta fiind primit cu proteste.