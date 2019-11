Trei politisti au fost ucisi si zece raniti intr-un atentat in Columbia

Ziare.

Potrivit unei surse din politie, 10 politisti au fost de asemenea raniti in explozia produsa in orasul Santander de Quilichao din provincia Cauca (sud-vest), cunoscuta ca un punct fierbinte pentru traficul de droguri si violenta.Aceasta sursa nu a atribuit atentatul cu bomba artizanala unei anumite grupari armate. Politia este de asteptat sa tina o conferinta de presa sambata dimineata.Trei persoane au fost ucise joi, in timp ce 250.000 de oameni au protestat in cadrul unei greve nationale pentru a-si exprima nemultumirea in crestere fata de guvernul presedintelui Ivan Duque.Reticent cu o zi inainte, presedintele de dreapta al Columbiei, impopular dupa doar cincisprezece luni la putere, s-a hotarat sa faca un prim pas vineri in directia unui "dialog national" cu organizatiile sociale care au generat cea mai mare mobilizare din ultimii ani, aminteste France Presse.Furia protestatarilor a fost provocata de zvonuri privind reforme economice pe care presedintele le-a negat si de ceea ce ei numesc lipsa unei actiuni guvernamentale de stopare a coruptiei si asasinarii activistilor pentru drepturile omului.Mii de persoane s-au adunat vineri dupa-amiaza in Plaza Bolivar din Bogota pentru un "cacerolazo" - o expresie traditionala latinoamericana de protest in zgomot de oale si tigai.