Un lider al gherilei FARC a fost ucis de fortele de securitate in Columbia

Ziare.

com

Walter Arizala, cunoscut sub numele lui Guacho, a fost urmarit pentru uciderea a doi jurnalisti ecuadorieni si a soferului lor la inceputul acestui an, relateaza BBC.Presedintele columbian, Ivan Duque, a declarat ca acesta a fost ucis intr-o operatiune din apropierea granitei cu Ecuadorul.Duque l-a descris pe Arizala ca fiind "unul dintre cei mai ingrozitori infractori pe care tara l-a cunoscut"."Mesajul este clar, nu vom face niciun pas inapoi in apararea legii, a vietii, a onoarei si a proprietatii columbienilor", a spus Duque.Pe langa aceste crime, Guacho a fost, de asemenea, suspectat de trafic de droguri si santaj.In varsta de 29 de ani, el era un fost membru al gruparii de gherila FARC din Columbia. Era unul dintre cei peste o mie de luptatori care au refuzat ordinele de a renunta la arme dupa ce gruparea de gherila a semnat un acord de pace cu guvernul columbian in 2016. Guacho s-a despartit de FARC si a fondat Frontul Oliver Sinisterra, o grupare disidenta despre care se crede ca are in jur de 70-80 de combatanti in apropierea zonei de granita Columbia-Ecuador.Gruparea a ajuns in atentia internationala la inceputul acestui an dupa rapirea a doi jurnalisti ecuadorieni, reporterul de 32 de ani Javier Ortega si fotograful Paul Rivas, de 45 de ani, impreuna cu soferul lor de 60 de ani, Efrain Segarra.