Un presedinte care si-a dat demisia din cauza acuzatiilor de coruptie: E mai bine pentru tara

Ziare.

com

Fostul bancher de pe Wall Street, in varsta de 79 de ani, a promis o tranzitie usoara si constitutionala a puterii si a negat acuzatiile de coruptie formulate de catre partidele de opozitie, relateaza Reuters."Cel mai bine pentru tara este sa demisionez din functia de presedinte al republicii, pentru ca nu vreau sa fiu un obstacol in calea drumului natiunii spre unitate si armonie", a spus Kuczynski in cadrul unui discurs televizat.Congresul de la Lima, controlat de catre Opozitie, urma sa voteze joi pentru incheierea mandatului prezidential, pe motiv ca Pedro Pablo Kuczynski este "inadecvat din punct de vedere moral" sa conduca tara. Vicepresedintele Martin Vizcarra urmeaza sa preia atributiile pana la organizarea alegerilor anticipate." (Kuczynski - n.red.) se confrunta cu acuzatii grave de coruptie. Nici macar nu a oferit explicatii, cu atat mai putin scuze", a transmis purtatorul de cuvant al celui mai important partid din tara.Presedintele peruan este acuzat de fapte de coruptie in conditiile in care compania de constructii braziliana Odebrecht a dezvaluit efectuarea unor plati in valoare de 4,8 milioane de dolari catre companii detinute de catre Pedro Pablo Kuczynski si de un prieten apropiat al acestuia. Kuczynski a recunoscut ca este proprietarul unei firme care a primit bani de la Odebrecht, dar sustine ca nu exista nimic ilegal cu privire la aceste plati.Pedro Pablo Kuczynski ar fi trebuit sa aiba o intalnire cu presedintele american Donald Trump in cadrul unui summit regional organizat in Peru in luna aprilie. Liderul de Casa Alba vine atunci in prima sa vizita intr-o tara din America Latina.Acelasi presedinte a socat lumea acum doi ani cand si-a pus ministrii sa faca fitness in fata Guvernului (Video)