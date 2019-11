Violentele din Bolivia continua sa coste vieti: Bilantul negru a ajuns la 10

Ziare.

Zece persoane si-au pierdut viata pana acum, iar peste 400 au fost ranite in confruntarile dintre sustinatorii si contestatarii fostului presedinte, in protestele incepute imediat dupa alegerile prezidentiale, potrivit procurorilor. Un bilant anterior indica 8 morti, relateaza AFP Presedintele bolivian Evo Morales a demisionat, duminica, la cateva ore dupa ce anuntase organizarea de noi alegeri generale, scrutinul care l-a dat castigator in octombrie fiind primit cu proteste.De altfel, la inceputul lunii noiembrie, Politia din orase precum Cochabamba, Santa Cruz si Sucre, capitala constitutionala a Boliviei, s-a alaturat protestatarilor care, de la finalul lunii trecute, contesta noul mandat al lui Evo Morales.Morales a spus ca demisioneaza "pentru binele tarii" Luni, autoritatile din Mexic au decis sa ii acorde azil politic lui Morales , iar fostul presedinte bolivian a ajuns, marti, in aceasta tara.