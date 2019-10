Zi istorica in Chile: Un protest gigantic a scos peste un milion de oameni in strada (Video)

La multitudinaria,alegre y pacifica marcha hoy,donde los chilenos piden un Chile mas justo y solidario,abre grandes caminos de futuro y esperanza.Todos hemos escuchado el mensaje.Todos hemos cambiado.Con unidad y ayuda de Dios,recorreremos el camino a ese Chile mejor para todos - Sebastian Pinera (@sebastianpinera) October 26, 2019

United Nations announces that it is sending a team to Chile to monitor alleged human rights violations during week-long mass protests pic.twitter.com/2mUYjp3PfT - TRT World (@trtworld) October 26, 2019

Chile hoy vive una jornada historica. La RM es protagonista de una pacifica marcha de cerca de 1 millon de personas que representan el sueno de un Chile nuevo, de forma transversal sin distincion. Mas dialogo y marchas pacificas requiere nuestro pais ❤! #ArribaStgo💪 #RMdeTodos pic.twitter.com/RWcLBU67LD - Karla Rubilar Barahona (@KarlaEnAccion) October 25, 2019

"Multimea marsaluieste astazi, vesela si pasnica, iar chilienii cer un Chile mai drept si mai solidar, ceea ce deschide cai marete ale viitorului si sperantei. Cu totii am ascultat mesajul. Ne-am schimbat cu totii. Uniti si cu ajutorul lui Dumnezeu, vom parcurge drumul catre acel Chile mai bun pentru toti", a scris pe Twitter presedintele Sebastian Pinera, conform EFE.Cu toate acestea, cea mai repetata solicitare in cadrul protestelor in masa care au avut loc in toata tara vineri a fost demisia sa, in scandarile si pe pancartele purtate de manifestanti.Deciziile presedintelui in timpul crizei, cum ar fi decretarea starii de urgenta si scoaterea armatei in strada sau declaratii conform carora Chile este in stare de razboi , nu au facut decat sa influenteze si mai mult starea de spirit a unor cetateni care au decis sa iasa in strada si sa isi exprime nemultumirile intr-un numar pe zi ce trece mai mare.Acest val de proteste, soldat cu 19 morti, cel putin 600 de raniti si 6.000 de persoane arestate, potrivit Parchetului, a fost declansat de cresterea pretului biletelor de metrou din Capitala, picatura care a umplut paharul chilienilor care, de vinerea trecuta, au inceput sa protesteze zilnic pentru a-si arata nemultumirea."Chile traieste astazi o zi istorica. Regiunea metropolitana Santiago este protagonista unui mars pasnic de aproximativ 1 milion de persoane, ce reprezinta visul unui nou Chile", a scris primarul Karla Rubilar intr-o postare pe Twitter, insotita de o filmare aeriana a demonstrantilor care inundau strazile capitalei chiliene.Proteste au avut loc vineri si in alte orase, precum Valparaiso, Punta Arenas si Vina del Mar.Intre timp, armata a confirmat ca starea de asediu va continua sa fie valabila in Capitala si in timpul noptii de sambata.