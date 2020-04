1.344 de morti intr-o singura zi in SUA. Avertisment: Va fi ca Pearl Harbor sau 11 septembrie!

Ziare.

Potrivit bilantului publicat de Universitatea Johns Hopkins, numarul de cazuri confirmate in toata tara a ajuns la 337.274, din care 9.633 s-au dovedit a fi fatale pana acum.Presedintele Donald Trump i-a avertizat pe americani ca trebuie sa se astepte la un bilant "teribil" de morti in varful, neatins inca, al pandemiei.Iar seful serviciului national de sanatate publica a spus ca saptamana aceasta va fi cea mai grea si cea mai trista pentru "majoritatea americanilor", descriind viitoarea perioada sumbra a pandemiei ca un "moment Pearl Harbor" si un 9/11 (referire la atacurile teroriste din 11 septembrie 2001)."Acesta va fi momentul nostru Pearl Harbor, momentul nostru 9/11, doar ca nu va fi localizat, ci se va intampla in toata tara si vreau ca America sa inteleaga asta", a spus viceamiralul Jerome Adams, citat de CNN Adams a continuat: "Vreau ca americanii sa inteleaga ca oricat de grea va fi saptamana aceasta, la capatul tunelului exista o lumina".Si Trump a preconizat ca "va fi multa moarte".Oficialii avertizeaza ca urmatoarele doua saptamani vor fi cruciale in lupta pentru a opri raspandirea virusului.Adams a mai spus ca mesajul sau catre guvernantorii care nu au emis inca ordinele de izolare obligatorie la domiciliu este ca ar trebui sa sa faca macar o oprire temporara a activitatii."Daca nu ne puteti da o luna, dati-ne o saptamana ... dati-ne ce puteti", a spus Adams.In acest moment, exista doar 8 state americane care nu au emis ordine in care sa le ceara imperativ localnicilor sa stea acasa.B.B.