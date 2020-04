1 din 4 cazuri de coronavirus din lume e in Statele Unite: 1.783 de morti in 24 de ore

Ziare.

Acest bilant zilnic, inferior celui de miercuri (+1.973 de morti), ridica la 16.478 numarul total al deceselor inregistrate in Statele Unite, cea mai indoliata tara din lume din cauza pandemiei dupa Italia, noteaza AFP.Timp de doua zile consecutive, marti si miercuri, SUA au inregistrat circa 2.000 de morti in 24 de ore , cele mai grave bilanturi cotidiene la nivel mondial de la declansarea pandemiei.Pe de alta parte, Statele Unite numara pe teritoriul lor mai mult de un sfert din cazurile oficial declarate in lume , cu peste 46.000 de cazuri in total, potrivit datelor prezentate de Johns Hopkins, actualizate continuu.In Statele Unite se inregistreaza de la mijlocul saptamanii precedente mai mult de 1.000 de noi decese zilnic, in pofida masurilor de izolare care au fost introduse treptat in diverse state.Statul New York constituie de departe principalul focar al pandemiei americane, cu peste 7.000 de morti. El a inregistrat o noua crestere record in cursul ultimelor 24 de ore (+799), dar numarul noilor spitalizari nu a fost niciodata atat de scazut, a afirmat joi guvernatorul Andrew Cuomo.