10.000 de muncitori ar trebui sa lucreze la constructia zidului lui Trump si ar dura 10 ani

Washington Post a solicitat opinia mai multor ingineri si constructori in ce priveste proiectul unui zid la frontiera care sa se intinda pe 1.600 de kilometri, asa cum doreste Trump, transmite EFE.Mai mult, potrivit inginerilor, cu cei 5,7 miliarde dolari ceruti de Trump si pentru care continua disputa cu conducerea democrata din Congres, fapt ce a cauzat actuala inchidere partiala a administratiei, s-ar ridica doar 370 de kilometri din zidul de la granita.Costul total al proiectului ar fi de cel putin 25 de miliarde de dolari, potrivit estimarilor lui Ed Zarenski, profesor de calcul in constructii la Institutul Politehnic Worcester din Massachusetts."Nu as spune ca este imposibil, dar trebuie sa tinem cont de anumite considerente de inginerie", a spus Zarenski, care a lucrat timp de 30 de ani pentru compania Gilbane, una dintre cele mai importante firme de constructii din tara.Pe de alta parte, inainte de inceperea lucrarilor, vor trebui realizate "studii de sol si de mediu", va fi nevoie de executia unui drum care sa permita accesul in zona al camioanelor si excavatoarelor, dar si sa se achizitioneze unele terenuri.Trump a sustinut constructia zidului ca solutie la o "criza umanitara si de securitate in curs de agravare la frontiera".Ultimul proiect prezentat de liderul de la Casa Alba utilizeaza otelul ca principal material de constructie, fapt care, conform specialistului, ar duce la costuri mai mari de buget din cauza lipsei materiei prime si a pretului ridicat.Anterior, industria cimentului a vazut o oportunitate de afaceri in zidul de frontiera, deoarece initial acesta trebuia sa fie materialul de baza, dupa cum a promis Trump, a amintit Gary Wineck, director de constructii la Universitatea din Texas, care considera ca schimbarea de opinie s-ar datora multiplelor probleme de stabilitate ce ar putea fi provocate de folosirea betonului."Logistica nu va ucide proiectul, dar va reprezenta o provocare", a spus Wineck.