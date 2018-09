17 ani de la atentatele din 11 septembrie 2001: O tragedie care a declansat cel mai mai lung razboi din istoria SUA

Ziare.

In dimineata zilei de marti, 11 septembrie 2001, turnurile gemene World Trade Center din New York au fost lovite la un interval de cateva minute de doua avioane deturnate.Ulterior, un alt avion deturnat s-a prabusit peste Pentagon, provocand pagube insemnate la fatada vestica a cladirii Departamentului american al Apararii.Un al patrulea aparat deturnat s-a prabusit pe un camp din Pennsylvania. Obiectivul precis al teroristilor a ramas, pana astazi, necunoscut, la fel ca si imprejurarile exacte ale producerii catastrofei. Se pare ca unii pasageri, informati prin telefonul mobil despre evenimentele din New York, i-au atacat pe teroristi.in urma atentatelor, iar alte mii au fost ranite."Este genul de eveniment care nu se va diminua din punct de vedere emotional pana cand toti cei in viata in momentul producerii atentatelor nu vor muri", a declarat Lary Sabato, directorul Centrului de Politici din cadrul Universitatii Virginia.11 septembrie a remodelat Statele Unite in nenumarate moduri, dar poate cea mai profunda a fost transformarea dintr-o tara in care pacea era starea normala intr-una blocata intr-o stare permanenta de razboi.In sfertul de secol scurs dupa razboiul din Vietnam si pana la 11 septembrie 2001, Statele Unite au purtat doar razboaie scurte, cele mai multe cu o durata masurabila in zile. Primul razboi din Golf a durat 43 de zile, bombardamentele NATO in Iugoslavia s-au terminat dupa 78 de zile.Insa dupa 11 septembrie 2001,SUA au efectuat raiduri aeriene si au trimis trupe in sapte tari de glob, din Pakistan in Libia, insa niciunul din aceste conflicte nu a fost solutionat pana acum si exista semne ca vor mai dura inca multi ani.Victoriile rasunatoare pe campul de lupta au fost urmate de esecuri frustrante pe termen lung. SUA au slabit foarte mult organizatia terorista al-Qaida in mai multe tari, dar de slabiciunea acestei retele a profitat Statul Islamic.Mai mult, flagelul islamist s-a raspandit si in alte regiuni de pe glob, cum ar fi Filipine, Indonezia sau tarile din zona africana a Sahelului.Talibanii au fost alungati de la putere in Afganistan, dar s-au regrupat ca insurgenti.Saddam Hussein a fost inlaturat in Irak si Moammar Gaddaffi in Libia, dar regimurile lor dictatoriale, dar stabile au creat conditiile pentru izbucnirea de razboaie civile in ambele tari.si peste 50.000 de raniti in aceste conflicte, iar sute de mii de civili au devenit victime colaterale.Criticii argumenteaza ca Statele Unite au putine succese de lunga durata sa arate in urma interventiei militare in regiunea Orientului Mijlociu si, dupa cele mai multe standarde, regiunea este acum intr-o stare mai grava decat era in urma cu 17 ani, relateaza postul National Public Radio (NPR) .