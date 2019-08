20 de ani de inchisoare pentru fanul lui Trump care a trimis colete-capcana adversarilor lui

Ziare.

com

Trimiterea prin posta a acestor bombe artizanale, pentru care Cesar Sayoc a pledat vinovat in martie, a suscitat o ingrijorare la scara nationala si a dus la o ampla ancheta a politiei pe intreg teritoriul american, relateaza AFP."Natura si circumstantele acestor infractiuni sunt oribile", a explicat judecatorul Jed Rakoff cand a dat verdictul.Sayoc, care locuia in Florida, a expediat coletele la sfarsitul lui octombrie 2018, la circa 15 personalitati antiTrump. Printre personalitatile vizate se afla miliardarul si filantropul George Soros, fostul secretar de Stat Hillary Clinton, fostul presedinte Barack Obama, fostul vicepresedinte Joe Biden sau actorul new-yorkez Robert de Niro.Niciunul dintre colete nu a explodat si nici macar nu a ajuns la destinatari. Insa, vizandu-i in mod specific pe democrati, acestea au facut sa creasca tensiunea in SUA, in plina campanie electorala pentru alegerile de la jumatatea mandatului de la 6 noiembrie.Cesar Sayoc, care avea antecedente penale si traia intr-o camioneta acoperita cu postere proTrump si antidemocrate, a fost arestat in Florida, la cinci zile dupa ce primul colet a fost gasit in cutia din scrisori a resedintei lui George Soros din nordul New York-ului.In urma unei vaste operatiuni, Politia a gasit amprentele sale digitale si ADN-ul sau pe pachete. Barbatul a fost inculpat initial pentru 30 de capete de acuzare, care faceau ca el sa riste inchisoarea pe viata.El a pledat vinovat in cele din urma pentru 65 de capete de acuzare, recunoscand ca a trimis 16 colete-capcana unor personalitati din randul democratilor.