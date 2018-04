20 de ani de inchisoare, dupa ce a spart un magazin in timpul uraganului Harvey

Ziare.

Thomas Gamelin, in varsta de 38 de ani, a fost arestat si condamnat la inchisoare pentru ca in timp ce urganul a devastat Texasul, el a spart un magazin din Houston si a furat marfa din acesta, arata ABC News "Orasul nostru se afla in mijlocul celui mai grav dezastru natural din istorie si inculpatul a vazut in asta oportunitatea de a obtine un profit", a spus procurorul Joshua Raygor, adaugand ca in timp ce oamenii incercau sa se ajute unii pe altii Thomas Gamelin jefuia un magazin.Thomas Gamelin mai avea o condamnare pentru droguri si in aceste conditii sentinta finala a fost de 20 de ani de inchisoare.Produsele furate de asta se ridica la 5.228 de dolari.A.G.