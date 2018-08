3.000 de oameni au fost evacuati de pe insula Statuii Libertatii in urma unui incendiu (Video)

WATCH: Liberty Island and the Statue of Liberty evacuated after an apparent construction mishap sparked a fire in propane tanks. https://t.co/BaPOHICUUg pic.twitter.com/oXkGB4aGhp - ABC News (@ABC) 27 august 2018

Insula pe care se afla statuia, vizitata in acest sezon de mii de turisti zilnic, a fost evacuata timp de mai bine de doua ore, relateaza AFP.Un container cu gaz propan, de pe un santier in lucru de pe Liberty Island, a luat foc cu putin inainte de pranz (ora locala - 19.00, ora Romaniei), a anuntat pe Twitter serviciul pompierilor din New York.Catre ora locala 14.00 (21.00, ora Romaniei), pompierii au anuntat ca incendiul era "sub control".Turistii urmau sa revina pe insula - accesibila publicului numai cu feribotul din Manhattan - catre ora locala 14.30, a declarat pentru AFP Jerry Willis, un purtator al National Park Service, care gestioneaza accesul la acest monument american.O persoana a fost ranita usor in urma incidentului, insa nu a avut nevoie de spitalizare, a precizat un purtator de cuvant al pompierilor.Insula Libertatii a fost evacuata si pe 4 iulie, de Ziua Independentei, sarbatoarea nationala americana, dupa ce o activista anti-Trump a escaladat piedestalul statuii Libertatii in semn de protest fata de despartirea unor gamilii de imigranti la frontiera cu Mexicul.