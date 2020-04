3.176 de morti de COVID intr-o singura zi in SUA. Congresul adopta un nou pachet financiar. Pompeo continua atacurile la adresa OMS

Pachet de sprijin de 483 de miliarde de dolari

De miercuri pana joi seara, pe teritoriul SUA s-au inregistratde decese provocate de COVID-19, reprezentand cel mai ridicat bilant zilnic inregistrat pana acum la nivel global de la inceputul pandemiei, informeaza vineri AFP.In aceasta perioada au fost raportate 26.971 de cazuri de infectare cu noul coronavirus, bilantul total ajungand la 866.646, conform sursei citate.Din cauza testarilor insuficiente, numarul real al persoanelor infectate este probabil mult mai mare.In pofida cifrelor care continua sa fie ingrijoratoare, mai multe state, printre care Texas, Vermont si Georgia,Pe de alta parte, Congresul american a aprobat, joi, un nou pachet de sprijin in valoare de 483 de miliarde de dolari, destinat sustinerii economiei si spitalelor pentru ca acestea sa poata face fata pandemiei COVID-19, vizand totodata si consolidarea capacitatilor de depistare a bolii, informeaza AFP si Reuters.Membrii Camerei Reprezentantilor, in care Partidul Democrat detine majoritatea, au adoptat noile masuri cu 388 de voturi pentru, cinci impotriva si o abtinere.Este de asteptat ca presedintele Donald Trump sa promulge rapid acest nou pachet pe care Senatul, controlat de Partidul Republican, l-a aprobat deja in unanimitate marti.Confruntati cu o explozie a somajului si cu paralizia economiei americane, Congresul si Casa Alba au negociat aceste masuri ce prevad imprumuturi in valoare de 320 de miliarde de dolari destinate intreprinderilor mici si mijlocii in scopul mentinerii angajatilor.Statul federal garanteaza aceste imprumuturi, angajandu-se sa anuleze datoria daca firma beneficiara isi pastreaza angajatii sau ii angajeaza pe cei concediati.Masurile prevad, de asemenea, imprumuturi de 60 de miliarde de dolari destinate altor sectoare afectate, in special agriculturii, 75 de miliarde de dolari de sprijin pentru spitale si 25 de miliarde de dolari pentru consolidarea depistarii infectarilor cu noul coronavirus, un factor considerat a fi cheia care sa permita relansarea economiei.Noile fonduri pentru IMM-uri se vor adauga celor 349 de miliarde de dolari cheltuite deja pentru sprijinirea acestora, care au fost aprobate la sfarsitul lunii martie ca parte a unui pachet de stimulare istoric de 2,2 trilioane de dolari Tot joi,provocata de pandemia COVID-19.Miliardarul republican, care doreste sa fie reales la scrutinul prezidential din noiembrie, a facut din protectia locurilor de munca si a economiei prioritati, iar criza actuala a determinat Casa Alba sa convina cu opozitia democrata din Congres mobilizarea unor fonduri considerabile.Pe 5 martie, congresmenii americani au deblocat 8,3 miliarde de dolari pentru a finanta combaterea epidemiei noului coronavirus, iar pe 18 martie au aprobat un pachet de asistenta sociala de 100 de miliarde de dolari, dupa care, la sfarsitul lunii martie, a fost aprobat pachetul istoric de 2,2 trilioane de dolari.Un nou pachet de masuri, care ar putea viza in mod special infrastructura, este deja in discutii.In alta ordine de idei, secretarul de Stat american Mike Pompeo a declarat ca pandemia COVID-19 demonstreaza necesitatea reformarii Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) si a avertizat ca este posibil ca SUA sa nu mai reia vreodata finantarea OMS si chiar sa lucreze la crearea unei alternative la organismul ONU, transmite Reuters.In timp ce seful diplomatiei americane continua atacurile la adresa OMS, democratii din Camera Reprezentantilor il acuza pe liderul de la Casa Alba, Donald Trump, ca transforma OMS-ul intr-un tap ispasitor pentru a distrage atentia opiniei publice de la modul in care a fost gestionata izbucnirea epidemiei noului coronavirus in SUA.Intr-o scrisoare adresata presedintelui Donald Trump, congresmenii democratii cer revenirea asupra deciziei de suspendare a finantarii acordate OMS , hotarare adoptata de presedinte saptamana trecuta, dupa ce a acuzat organismul ONU ca este "sino-centric" si ca promoveaza dezinformarile Beijingului despre izbucnirea epidemiei noului coronavirus.Pompeo a declarat pentru Fox News, miercuri seara tarziu, ca este nevoie de o "remediere structurala a OMS" pentru a i se corecta "deficientele".Intrebat daca solicita o schimbare in conducerea OMS, Pompeo a raspuns: "Chiar mai mult decat atat, se poate ca Statele Unite sa nu mai revina niciodata la subscriere si dolarii contribuabililor americani sa nu mai ajunga la OMS".Intr-un interviu acordat joi, in cadrul unei emisiunii de radio, Pompeo a fost intrebat daca vede o vreme in care rolul OMS ar putea fi preluat de o alta organizatie. "O sa aruncam o privire fix asupra acestui aspect", a spus secretarul de Stat. "Daca institutia functioneaza cum trebuie, SUA se vor implica si vor face parte din ea. Daca nu livreaza, daca de fapt nu reuseste sa obtina rezultatele dorite, vom lucra cu parteneri din intreaga lume pentru a oferi o structura, o forma, un model de guvernare care va livra, efectiv, conform scopurilor avute in vedere", a raspuns Pompeo.OMS a negat acuzatiile aduse de administratia Trump, in timp ce China insista asupra abordarii sale transparente si deschise.SUA au fost cel mai mare donator global al OMS.Inalti oficiali de la Washington au declarat pentru Reuters saptamana trecuta ca aceste fonduri ar putea fi redirectionate catre alte structuri care acorda asistenta.Seful interimar al Agentiei Statelor Unite pentru Dezvoltare Internationala (USAID) a informat, miercuri, ca se va evalua daca OMS este gestionata corespunzator si se vor cauta parteneri alternativi.