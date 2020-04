4.491 de morti in 24 de ore - cel mai nou record negru al Statelor Unite in lupta cu COVID-19

Ziare.

Astfel, numarul total al mortilor a ajuns la 32.917, relateaza AFP care citeza bilantul transmis de Universitatea Johns Hopkins.Acest bilant zilnic include decese "probabil legate" de COVID-19 si care nu au fost inregistrate initial ca atare, potrivit sursei citate.In aceste conditii, nu este de mirare c a 2 din 3 americani critica reactia presedintelui Donald Trump la criza coronavirus.In schimb, liderul de la Casa Alba a afirmat, in conferinta sa zilnica de joi seara, ca este timpul ca "sa se reporneasca America".Presedintele american a precizat ca redeschiderea tarii va avea loc in etape, "stat cu stat" si pe baza unor date "verificabile", pentru a evita un nou val de contaminari.El nu a stabilit un calendar exact si a lasat la latitudinea guvernatorilor sa adapteze ritmul "redeschiderii" economiei la situatiile locale.Prima etapa va putea fi declansata atunci cand un stat inregistreaza o scadere a cazurilor de COVID-19 pe o perioada de 14 zile, iar spitalele sale nu mai sunt aglomerate de afluxul de pacienti.B.B.