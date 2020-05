50 de ani de la un punct de cotitura important din istoria SUA: CNN scrie ca "a schimbat dramatic natiunea"

Ziare.

In urma cu 50 de ani, s-a intamplat evenimentul ramas in istorie ca "masacrul de la Kent State".Astfel, la aceasta data a avut loc uciderea de catre politisti a patru studenti, in timp ce alti noua au fost raniti. CNN scrie ca acesta reprezinta "un moment care a schimbat America".Mii de studenti americani protestau in acele vremuri dupa ce armata SUA a invadat Cambodgia, desi cu doi ani in urma presedintele american Richard Nixon promitea ca va incheia razboiul din Vietnam.Protestul din campusul Kent State University a inceput pe 1 mai 1970. Studentii au protestat timp de cateva ore si au ingropat o copie a Constitutiei. In aceeasi seara, insa, ceea ce era un protest pasnic s-a transformat intr-o confruntare violenta intre manifestanti si politia locala.Primarul orasului a declarat stare de urgenta, iar politistii au folosit gaze lacrimogene pentru a-i indeparta pe studenti.Ulterior, primarul localitatii i-a cerut guvernatorului din Ohio sa trimita garda nationala in Kent. Confruntarile au continuat si pe 2 si 3 mai, iar o cladire din campus a ars complet.Pe 4 mai 1970, studentii s-au adunat din nou. La ora 11 dimineata, in mijlocul campusului se aflau deja in jur de 3.000 de tineri.Inainte de pranz, fortele de ordine au ordonat dispersarea protestatarilor. Multimea a refuzat insa sa plece, iar politistii au apelat iarasi la gaze lacrimogene. La un moment dat, ei au inceput sa traga cu armele din dotare timp de 13 secunde.4 studenti au fost astfel ucisi, iar noua au fost raniti. Universitatea a fost inchisa imediat, iar milioane de studenti din intreaga America au protestat."Incidentul din 4 mai 1970, cunoscut sub numele de masacrul de la Kent State, a schimbat dramatic natiunea", aminteste CNN.Dupa acel moment a urmat o greva a studentilor la nivel national, iar sute de colegii si universitati s-au inchis. Revistele Life si Newsweek au publicat incidentul pe coperta, la fel ca si New York Times.De la acea data, numarul celor care au cerut incheierea razboiului din Vietnam a crescut considerabil, pe masura ce popularitatea presedintelui Richard Nixon avea sa scada.