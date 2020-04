550 de militari americani de pe portavionul nuclear sunt infectati cu COVID-19

LIVE

In total, 92% dintre membrii echipajului portavionului au fost supusi unor teste de depistare, iar 3.673 s-au dovedit negative a anuntat in weekend, intr-un comunicat, Marina americana, relateaza Reuters.In total, 3.696 de marinari de la bordul navei au fost debarcati, precizeaza Marina.Epidemia de la bordul portavionului cu propulsie nucleara a condus la demisia, marti, a secretarului interimar al Marinei, in urma unui scandal provocat de declaratii pe care Thomas Modly le-a facut despre comandantul navei, Brett Crozier, care a devazluit focarul si a cerut evacuarea si pe care l-a destituit din aceasta cauza.