7 state americane dau in judecata Administratia Trump din cauza programului ce protejeaza tinerii imigranti

Ziare.

com

Alte state care s-au alaturat Texasului sunt Alabama, Arkansas, Louisiana, Nebraska, South Carolina si West Virginia, relateaza site-ul agentiei Reuters.Statul Texas a deschis un proces impotriva Administratiei prezidentiale a Statelor Unite, cu scopul de a proteja programul DACA (Deferred Action for Childhood Arrival).Donald Trump a declarat in luna septembrie 2017 ca va anula programul DACA , insa le-a oferit republicanilor sansa de a-l inlocui pana la data de 6 martie.Programul DACA protejeaza in jur de 700.000 de tineri, in special de origine hispanica, pentru a nu fi deportati, oferindu-le locuri de munca."Procesul nostru este legat de statul de drept, nu de intelepciunea unei politici speciale de imigrare", a declarat intr-un comunicat procurorul general al statului texas Texas, Ken Paxton.Cazul a fost repartizat judecatorului districtulal Rolando Olvera, numit in functie de Obama.