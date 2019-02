9 copii au ajuns la spital dupa ce au mancat jeleuri cu marijuana

Ziare.

In total, 14 copii au mancat din aceste jeleuri, 11 dintre ei avand probleme. Pentru cinci copii, insa, parintii au refuzat transportul la spital, arata NBC News Reprezentantii scolii au refuzat sa discute cu presa despre incident, asa ca nu se stie cum au ajuns aceste jeleuri in scoala. Nici politia nu a comentat incidentul.Acest incident ridica, din nou, semne de intrebare referitor de faptul ca unele state au inceput sa fie mai permisive din punct de vedere legal in privinta produselor pe baza de marijuana, inclusiv unele gustari care seamana cu produsele alimentare obisnuite.A.G.