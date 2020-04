950 de morti de COVID in SUA intr-o singura zi. Crematoriile nu mai fac fata si au ajuns sa arda cadavrele si noaptea

Cadavre arse noaptea

Numarul americanilor care au solicitat indemnizatii de somaj saptamana trecuta a depasit un maxim atins cu o saptamana inainte, activitatile economice fiind blocate de masurile adoptate de autoritati pentru a tine sub control extinderea noului coronavirus, potrivit Reuters."Iti taie respiratia. Evident, reactia imediata la ceva de genul acesta va fi frica", a spus Justin Hoogendoorn, sef pentru strategie si analize in domeniul tranzactiilor cu venituri fixe la firma Piper Sandler din Chicago.Statele Florida, Georgia, Mississippi si Nevada au cerut cetatenilor sa ramana acasa, ridicand la 39 numarul de state americane care au impus astfel de masuri.Expertii in sanatate publica afirma ca masurile sunt o necesitate urgenta, dar economistii spun ca ar putea duce la oNumarul deceselor provocate de coronavirus in Statele Unite a crescut cu 950, pana la un total de peste 4.800, marcand a treia zi la rand de cresteri record.Alti 26.000 de americani au fost testati pozitiv pentru coronavirus,, care se afla pe locul al doilea in lume.La nivel global, numarul de infectii confirmate a trecut de un milion, cu aproape 49.000 de victime. In Italia au avut loc cele mai multe decese provocate de coronavirus, peste 13.000 de morti, potrivit datelor oferite de Johns Hopkins.Crematoriile din New York si-au prelungit programul de lucru si ard cadavrele in timpul noptii. Numarul decedatilor este atat de mare incat autoritatile din New York cauta locuri de inhumare temporare din alte parti ale statului.Casele funerare si directorii de cimitire descriu ca are loc o crestere a cererii nemaiintalnita in ultimele decenii, in conditiile in care numarul infectiilor de COVID-19, afectiunea respiratorie provocata de noul coronavirus, a depasit 40.000 in New York, numarul deceselor fiind de peste 1.000.Grupul de lucru al Casei Albe pentru pandemia de coronavirus estimeaza ca boala ar putea ucide intre 100.000 si 240.000 de persoane, chiar daca ordinele de ramanere acasa raman in vigoare, iar americanii le respecta.Coronavirusul este si mai letal in New Orleans, unde rata deceselor pe cap de locuitor este mult mai mare decat in New York. Medicii, oficialii de sanatate publica si datele disponibile arata ca motivul ar putea fi nivelul ridicat de obezitate si afectiunile conexe ale populatiei din New Orleans.