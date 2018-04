A fost prins un criminal si violator in serie cautat de 40 de ani. Traia linistit intr-un cartier select din America

Ziare.

Este vorba de unul dintre cei mai cautati criminali in serie din Statele Unite, care a reusit in mod misterios sa le scape autoritatilor timp de 40 de ani. In anii '70 si '80, Joseph James DeAngelo a violat circa 50 de persoane si a asasinat 12, fiind responsabil si de peste 120 de jafuri, relateaza AFP.Numit "The Golden State Killer", (criminalul din Statul de Aur - n.red.) dupa supranumele Californiei, sau "primul hartuitor nocturn", el a fost descoperit in urma analizei ADN in apropiere de Sacramento, capitala californiana unde s-au produs cele mai multe dintre crimele sale. Criminalul ducea un trai linistit intr-un cartier select, potrivit autoritatilor."Marti a fost emis un mandat de arestare pe numele lui Joseph James DeAngelo si capete de acuzare pentru crime si violuri in circumstante agravante au fost formulate in mai multe comitate din California", statul cu cea mai mare populatie din SUA, a anuntat procuroarea din Sacramento, Anne Marie Schubert, in cadrul unei conferinte de presa."Am gasit acul in carul cu fan. Era chiar aici, in districtul Sacramento", a adaugat ea.DeAngelo este suspectat ca a comis 12 crime, in jur de 50 de violuri si 120 de jafuri in California intre 1976 si 1986, potrivit FBI. El risca acum sa fie condamnat la inchisoare pe viata.Varsta victimelor mergea de la 14 la 41 de ani. Majoritatea crimelor sale au avut loc in imprejurimile Sacramento, dar unele s-au produs in golful San Francisco sau in sudul coastei californiene, pana in Orange County.El intra prin efractie in casele victimelor sale, le lega, iar apoi le viola. Primele doua crime au avut loc in februarie 1978."Toata lumea se temea (...), unii dormeau cu o arma langa ei, altii isi luasera caine", a explicat agentul FBI Marcus Knutson pe site-ul politiei federale.Joseph James DeAngelo a fost politist in California in anii 1970, dar a fost concediat pentru un furt din magazine."Este posibil ca el sa fi comis aceste crime atunci cand era agent de politie", a declarat seriful din Sacramento, Scott Jones, in cadrul conferintei de presa, adaugand ca autoritatile incearca sa determine daca asa s-a intamplat sau nu faptele."A venit timpul ca victimele sa rasufle din nou (...) sa se termine anxietatea de care au suferit in acesti ultimi 40 de ani" si "sa se vindece", a declarat Bruce Harrington, cu vocea tremuratoare, in cadrul conferintei de presa. Fratele sau si cumnata lui au fost asasinati in 1980 in locuinta lor, iar Joseph James DeAngelo este suspect pentru uciderea lor.Ancheta care a stagnat timp de decenii a beneficiat de un reviriment spectaculos in ultimele sase zile, a subliniat Anne Marie Schubert, fara a furniza mai multe detalii.Seriful a subliniat ca frustrarea autoritatilor provocata de incapacitatea lor de a gasi acest violator si criminal in serie atat de mult timp a jucat un rol important in dezvoltarea unei baze de date californiene de ADN, care contine in prezent "doua milioane de profile"."The Golden State Killer" a fost subiectul cartii autoarei americane Michelle McNamara "Si voi disparea in noapte", publicata in acest an si care va fi adaptata ca serial documentar de HBO.Seriful Jones, intrebat despre rolul pe care l-a jucat cartea in resuscitarea anchetei, a spus ca aceasta nu a avut un impact, dar ca a pus din nou proiectoarele asupra acestor crime nerezolvate si a antrenat "un flux de informatii" catre autoritati.Patton Oswalt, sotul lui Michelle McNamara, care a murit fara a putea vedea capturarea presupusului criminal, a scris pe Twitter: "Daca l-au prins cu adevarat pe criminalul din Statul de Aur, mi-ar placea sa-l vizitez. Nu pentru a-l face sa fie mandru de el sau pentru a-mi arata stupefactia, ci pentru a-i pune intrebarile la care sotia mea voia sa-l faca sa raspunda".