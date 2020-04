A murit femeia care a dezvaluit unul dintre cele mai mari scandaluri politice din istorie

Ziare.

Linda Tripp avea 70 de ani si suferea de cancer pancreatic, conform BBC In 1998, Linda Tripp avea sa declanseze unul dintre cele mai mari scandaluri politice din istorie.Ea a fost cea care a facut publica relatia pe care fostul presedinte Bill Clinton a avut-o cu stagiara sa, Monica Lewinsky.Linda Tripp era prietena cu Lewinsky si a aflat ca aceasta avea o relatie cu Bill Clinton.Drept urmare, Linda Tripp a inceput sa inregistreze pe ascuns conversatiile si i le-a oferit lui Kenneth Starr, procurorul care a anchetat acest caz.Linda Tripp a sustinut ca a furnizat aceste informatii din patriotism, dar au existat si oameni care au criticat-o.Ea a fost concediata de la locul de munca din Pentagon in ultima zi a administratiei Clinton, in 2001, iar apoi si-a deschis un magazin impreuna cu sotul sau.In 1998, ultimele cuvinte ale Monicai Lewinsky in acest proces au fost urmatoarele: "Imi pare foarte rau pentru tot ce s-a intamplat si o urasc pe Linda Tripp".Ulterior, dupa ce a aflat ca Linda Tripp a fost diagnosticata cu cancer pancreatic, Lewinsky a afirmat ca a trecut peste si ca ii doreste toate cele bune.C.S.