A murit marinarul din fotografia devenita simbol pentru incheierea celui de-Al Doilea Razboi Mondial

The ecstatic sailor shown in an iconic photo kissing a woman in Times Square celebrating the end of World War II has died. George Mendonsa was 95. https://t.co/wzSfgLxW2X pic.twitter.com/skRgcYGp7O - ABC News (@ABC) February 18, 2019

Ziare.

com

Poza lui George Mendonsa, care s-a aplecat si a sarutat-o din senin si fara sa o cunoasca pe Greta Zimmer Friedman, in Ziua Victoriei, a devenit una dintre cele mai cunoscute imagini ale perioadei, aminteste BBC A fost una dintre cele patru fotografii realizate de Alfred Eisenstadt, intr-un colaj de poze care descriau bucuria victoriei in revista Life. Greta Zimmer Friedman a murit in 2016 , la 92 de ani.Fiica lui Mendonsa, Sharon Molleur, a declarat ca tatal ei a suferit o criza si a murit, duminica, dupa ce s-a prabusit intr-un azil de batrani, din Middletown, Rhode Island.Fotograful care a facut fotografia-simbol a descris modul in care l-a urmarit pe atunci tanarul marinar Mendonsa, care alerga de-a lungul strazii, pe 14 august 1945, prinzand fetele care ii ieseau in cale."Alergam in fata lui, cu Leica mea, si ma uitam inapoi peste umar, dar niciuna dintre imaginile pe care le-am surprins nu imi placea (...) Apoi, dintr-o data, intr-o clipa, am vazut ca a agatat ceva alb, m-am intors si am apasat pe buton in clipa in care marinarul a sarutat-o pe asistenta, daca ar fi fost imbracata intr-o rochie inchisa la culoare, niciodata n-as fi facut poza", a scris el in cartea Eisenstadt despre Eisenstadt.Greta Friedman, care lucra ca asistenta dentara, a relatat presei ca nici nu a vazut fotografia pana prin anii '60."Nu a fost cine stie ce sarut (...) A fost doar un gest de sarbatoare. Nu a fost un moment romantic", si-a amintit ea ulterior.Cu toate acestea, nu toata lumea vede fotografia in acest fel. Desi a fost laudata pe scara larga drept o expresie a bucuriei resimtite in SUA in ziua in care Japonia s-a predat, mai recent, unii au considerat-o ca fiind "dovada unui atac sexual foarte public".B.B.