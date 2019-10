A zburat in SUA ca sa ii faca o surpriza socrului, dar acesta l-a impuscat mortal. Din greseala

Ziare.

Norvegianul Christopher Bergan (37 de ani) a traversat Atlanticul pentru a-i face o surpriza socrului sau, Richard Dennis (61 de ani), cu ocazia aniversarii sale. Ginerele a mers de la aeroport direct la locuinta socului sau, in Gulf Breeze, Florida, fara sa ii dea de veste, relateaza BBC Drept "rasplata", norvegianul a fost tinta unei rafale, fiind impuscat in piept.Ghinionul a facut ca sarbatoritul sa fi avut o altercatie in aceeasi seara, chiar cu un membru al familiei, au explicat politistii, joi, intr-o conferinta de presa.Cearta ar fi avut loc in jurul orei 21:36. Din pacate pentru el, norvegianul a venit mai tarziu si a batut la usa intr-o maniera similara cu cea a rudei care provocase incidentul neplacut. Dupa ce a batut la usa, ginerele s-a ascuns in tufisul din fata casei, cu gandul de a-i face o surpriza placuta socrului sau. Acesta a tras cand a vazut miscare, fara sa stie pe cine impusca si crezand ca e cel cu care se certase anterior."Investigatia a aratat ca a fost doar un accident. Este trist ceea ce s-a intamplat, dar nu vor fi facute acuzatii", a declarat seriful.Cazul se inscrie intr-o lunga lista de situatii care pun in discutie regimul armelor in Statele Unite. Recent, o americanca si-a ranit propria fiica, tragand asupra ei si lovind-o in brat, fara sa stie ca, de fapt, fata venise mai devreme de la scoala.C.B.