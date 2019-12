Accident cu 63 de masini pe o autostrada din SUA: Zeci de victime (Foto&Video)

A chain-reaction crash involving 69 cars on a Virginia interstate resulted in 51 people being hospitalized, authorities say. https://t.co/lO6VanEtAb - NPR (@NPR) December 23, 2019

69-Car Pileup Shuts Interstate in Virginia



In urma accidentului in lant nu au fost raportate decese, insa mai multe persoane ranite se aflau in stare grava, a anuntat politia statala, citata de agentia DPA. Aproximativ 35 de persoane au fost transportate la spitale din regiune pentru a primi ingrijiri medicale.Postul local WABC-TV a relatat ca doua persoane au suferit leziuni grave.Echipajele de interventie au fost nevoite sa se urce pe plafoanele masinilor pentru a ajunge la victime.Autoritatile investigheaza acest eveniment. Demersurile de eliberare a autostrazii au durat cel putin sase ore dupa producerea accidentului.Potrivit politiei, la momentul producerii accidentului in lant, conditiile meteorologice erau favorabile formarii ghetii, iar vizibilitatea era redusa.Evenimentul a avut loc in apropiere de Williamsburg, la est de capitala statului, Richmond.Weekendul care s-a incheiat a fost unul dintre cele mai aglomerate ale anului in SUA, dupa ce un numar mare de persoane au plecat la drum cu ocazia sarbatorilor de iarna.