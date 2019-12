Actiune rara de cooperare: SUA si Iran au facut un schimb de prizonieri, facilitat de Elvetia (Foto)

Glad that Professor Massoud Soleimani and Mr. Xiyue Wang will be joining their families shortly. Many thanks to all engaged, particularly the Swiss government. pic.twitter.com/1TeZUL0CDG - Javad Zarif (@JZarif) December 7, 2019

Trump a declarat ca Xiyue Wang, un chinez-american, se intoarce in SUA. Un oficial iranian a afirmat, la randul sau, ca iranianul Massoud Soleimani a fost eliberat din detentia in SUA, relateaza Reuters., iar agentia iraniana IRNA a notat ca ministrul de Externe, Mohammad Javad Zarif, l-a intampinat pe Soleimani la Zurich, unde ar fi avut loc schimbul. Soleimani ar urma sa ajunga in Iran astazi."Bucuros ca profesorul Massoud Soleimani si domnul Xiyue Wang se vor alatura familiilor lor in scurt timp. Multumiri tuturor celor care s-au implicat, in special guvernului elvetian", a notat Javad Zarif pe Twitter, postand si o fotografie.Intr-un comunicat al Casei Albe,"Eliberarea americanilor tinuti captivi este de o importanta vitala pentru administratia mea si vom munci in continuare din greu pentru a ne aduce acasa cetatenii tinuti captivi pe nedrept in strainatate", a afirmat Donald Trump.de cand Washingtonul si Teheranul au rupt relatiile diplomatice, la scurt timp dupa revolutia islamica din 1979, din Iran.