Acuzat de malpraxis, un spital le-a dat 6 milioane de dolari mostenitorilor lui Neil Armstrong

Ziare.

com

Suma de pe urma acordului din 2014 a ajuns la zece rude ale celui care a facut istorie in urma cu 50 de ani, cand a devenit primul om care a pasit pe Luna, potrivit documentelor depuse la o curte de justitie din Cincinnati, statul Ohio, care au devenit publice marti.Vaduva lui Armstrong, Carol, nu a primit bani in urma intelegerii. Fiii lui, Mark si Rick, au sustinut ca ingrijirea primita la spitalul Mercy Health-Fairfield l-a costat viata pe tatal lor, informeaza The Guardian.Neil Armstrong a murit pe 25 august 2012, la varsta de 82 de ani.Intr-o declaratie facuta in septembrie 2014, spitalul si ingrijitorii au sustinut ca tratamentul a fost corect. Institutia a fost de acord cu intelegerea de 6 milioane de dolari pentru a evita publicitatea pe care ar fi facut-o mostenitorii lui Armstrong.Maureen Richmond, purtatoarea de cuvant a spitalului, a transmis ca nu pot fi divulgate detalii privind acordul, pentru ca familia pacientului si autoritatile doresc sa mentina chestiunea privata.Carol Armstrong a declarat pentru New York Times ca a semnat intelegerea, ca executor, dar nu a primit nicio parte din bani.Neil Armstrong a fost internat in august 2012 pentru o interventie la inima. In urma acesteia, au aparut complicatii si astronautul a murit.Cea mai mare parte din acord, 5,2 milioane de dolari, a fost impartita intre fiii lui Armstrong. Fratele si sora lui au primit cate 250.000 de dolari, iar cei sase nepoti, cate 24.000 de dolari. Onorariul avocatului a fost de 160.000 de dolari.