Administratia Trump a prezentat conditiile prin care companiile pot solicita sa fie exceptate de taxele pe otel si aluminiu

Departamentul pentru Comert a publicat vineri seara o regula interimara care invita companiile si persoanele care furnizeaza otel companiilor din SUA care folosesc metalul in constructii, industria prelucratoare sau in alte activitati de afaceri, sa trimita cereri de exceptare.Masura marcheaza deschiderea oficiala a procesului de exceptare de la aceste tarife, pe care companiile de ambalare a alimentelor, producatorii de bere si alte companii s-au pregatit sa il foloseasca inca de la anuntul presedintelui Donald Trump privind introducerea unor tarife de 2% pentru importurile de otel si de 10% pentru cele de aluminiu Potrivit noii reguli, o companie poate solicita Departamentului pentru Comert sa fie scutita de tarife daca produsul respectiv nu este fabricat in Statele Unite intr-o cantitate suficienta sau la o calitate satisfacatoare. De asemenea, poate fi folosit si argumentul securitatii nationale.