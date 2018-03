Administratia Trump acuza Rusia de o operatiune in curs de patrundere in reteaua energetica americana

Ziare.

Separat, a impus sanctiuni unor oficiali rusi in legatura cu amestecul high-tech in alegerile americane din 2016, relateaza The Associated Press.Reprezentanti in domeniul securitatii americane au declarat ca politia federala (FBI), Departamentul Securitatii Interne si agentii americane in domeniul informatiilor au stabilit ca servicii ruse informatii si altii se afla in spatele acestor atacuri in sectorul energetic.Potrivit acestor oficiali, rusii au ales in mod deliberat tinte din industria energetica americana, au obtinut acces in sisteme informatice si apoi au efectuat o "recunoastere in retea" a sistemelor de control industrial care gestioneaza intreprinderi americane si reteaua electrica.Guvernul american a ajutat afaceri in domeniul energetic sa scoata afara din toate sistemele despre care se stie ca au fost penetrate, potrivit oficialilor citati.Acesti oficiali, care au oferit presei, sub acoperirea anonimatului, informatii sensibile in domeniul securitatii nationale, au lasat deschisa posibilitatea descoperirii altor brese si au declarat ca Guvernul federal alerteaza industria energetica cu privire la aceasta amenintare si pregatirii.Aceste acuzatii si sanctiunile anuntate separat sunt unele dintre cele mai puternice actiuni de pana in prezent ale administratiei Trump care vizeaza Rusia din cauza unor atacuri cibernetice si altor eforturi de a semana discordie in democratia americana.Tot joi, Statele Unite s-au alaturat Marii Britanii, Frantei si Germaniei si au acuzat Moscova , intr-un comunicat comun, de otravirea unui fost spion rus care traia in Anglia.Lista rusilor sanctionati pana in prezent include de-acum numele celor 13 persoane inculpate luna trecuta in ancheta procurorului special Robert Mueller cu privire la amestecul rus.Sanctiunile au la baza, pentru prima oara, noile puteri acordate de Congres anul trecut in vederea pedepsirii Rusiei din cauza amestecului in alegeri cu scopul de a-l ajuta pe republicanul Donald Trump sa o infranga pe democrata Hillary Clinton."Aceste sanctiuni tintite fac parte dintr-un efort mai larg impotriva unor atacuri nefaste in curs provenind din Rusia", a declarat secretarul Trezoreriei Steven Mnuchin.Mnuchin a amenintat ca ceilalti vor fi pedepsiti in viitor, in baza noii legi a sanctionarii, "pentru ca oficialii guvernamentali rusi si oligarhii sa dea socoteala pentru activitatile lor destabilizatoare".In total sunt vizati 19 rusi. Sunt sanctionate, de asemenea, cinci companii ruse, inclusiv Internet Research Agency (IRA), acuza ca a orchestrat o campanie online de dezinformare in masa cu scopul de a influenta rezultatul alegerilor prezidentiale.Departamentul Trezoreriei a anuntat aceste sanctiuni in toiul unor critici dure la adresa lui Trump si administratiei sale, acuzati ca nu au folosit autoritatea cu care i-a dotat Congresul pentru a pedepsi Rusia din cauza amestecului in alegeri. Trump este sceptic cu privire la acuzatii.Sunt vizati oficiali care lucreaza in cadrul serviciilor militare de informatii ruse GRU. Sanctiunile impuse joi blocheaza activele pe care le-ar detine in Statele Unite rusii si entitatile vizate si interzic americanilor sa faca afaceri cu ei.Departamentul Trezoreriei acuza GRU si armata rusa ca s-au amestecat in alegerile americane din 2016 si de faptul ca sunt "direct responsabile" de atacul NotPetya, care a afectat intreprinderi in intreaga Europa in iunie 2017."Administratia infrunta si contracareaza activitati cibernetice ruse maligne, inclusiv incercarea lor de a se amesteca in alegerile din Statele Unite, atacuri cibernetice distructive si patrunderi vizand infrastructura critica", a declarat Mnuchin.Intre persoanele vizate se afla Evgheni Prigojin, cunoscut drept "bucatarul-sef" al presedintelui Vladimir Putin, care a condus Internet Research Agency (IRA), cu sediul la Sankt Petersburg, si 12 angajati ai IRA. Ei au fost inculpati luna trecuta in ancheta lui Mueller.IRA a "spart, alterat sau a provocat deturnari de informatii cu scopul de a se amesteca sau submina procese electorale sau institutii", mai ales alegerile prezidentiale din 2016, subliniaza departamentul."IRA a creat si gestionat un numar vast de profiluri online false care s-au prezentat ca fiind persoane americane legitime, cu scopul de include organizatii de baza, grupuri de interes si un partid politic de stat pe retele de socializare", se arata in comunicatul departamentului. "Prin aceste activitati, IRA a postat mii de anunturi platite (ads), care au ajuns la milioane de persoane online".Sanctiunile vizeaza de asemenea Serviciul federal rus de securitate (FSB) si sase angajati ai acestuia, acuzati de atacuri cibernetice mai largi, inclusiv atacuri vizand jurnalisti rusi, reprezentanti ai opozitiei ruse, politicieni straini si oficiali americani - membri ai corpului diplomatic american, militari si personal de la Casa Alba.