Adrian Zuckerman, confirmat de Senatul american pentru functia de ambasador al SUA in Romania

Adrian Zuckerman este un avocat in indrustria imobiliarelor, provenind din firma de avocatura Seyfarth Shaw, cu sediul in New York, care a imigrat in copilarie din Romania catre Statele Unite.Conform audierii sale din fata Comisiei pentru Relatii Externe a Senatului american, in momentul nominalizarii sale care a avut loc in iunie, oficialul american a afirmat ca intentioneaza sa se revanseze fata de ospitalitatea americanilor prin promovarea intereselor Washingtonului la Bucuresti."Daca voi fi confirmat, voi continua oferirea sprijinului pentru eforturile notabile (intreprinse, n.red.) impotriva coruptiei din Romania", a declarat acesta in luna iunie."Lupta impotriva coruptiei si sprijinirea independentei judiciare sunt vitale pentru prosperiatatea si siguranta Romaniei pe termen lung", a adaugat Zuckerman.Noul ambasador urmeaza sa isi inceapa misiunea peste cateva saptamani.