Alegeri prezidentiale in SUA: Senatorul democrat Cory Booker se retrage din cursa

Retragerea lui Booker (50 de ani) are loc cu o zi inaintea unei importante dezbateri democrate si cu trei saptamani inaintea primului vot organizat in cadrul alegerilor primare din Partidul Democrat, in statul Iowa, la 3 februarie.Un singur candidat de culoare a ramas in cursa pentru nominalizarea democrata, fostul guvernator al statului Massachusetts, Deval Patrick, dupa ce initial tabara candidatilor era cea mai diversa din istorie.Booker, apreciat pentru volubilitatea sa, calitatile sale oratorice si respectul fata de rivali, si-a axat campania pe un mesaj de iubire si unitate pentru a combate retorica dezbinatoare a actualului presedinte republican Donald Trump, ceea ce de multe ori nu a fost pe placul electoratului democrat profund nemultumit de comportamentul liderului de la Casa Alba.Politicianul mentioneaza intr-un mesaj pe e-mail adresat sustinatorilor sai si faptul ca, in calitatea sa de senator, va fi jurat in cadrul viitorului proces de "impeachment" al lui Trump.In timp ce o parte din cei 12 candidati ramasi in cursa primara democrata au reactionat la vestea retragerii prin mesaje pline de emotie, Donald Trump a salutat-o printr-o postare ironica pe Twitter."Foarte importanta informatie de ultim moment (glumesc): Booker, care era in jur de zero in sondaje, tocmai a abandonat primarele democrate. Voi putea dormi linistit la noapte. Eram ataaat de nelinistit ca va trebui sa ma confrunt cu el intr-o buna zi intr-un duel electoral", a marturisit Trump.