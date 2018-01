Alerta de atac iminent din Hawaii n-a fost trimisa accidental. Anchetatorii au descoperit adevarul

Angajatul concediat e un tap ispasitor, potrivit unor anchetatori

In contextul tensiunilor dintre Washington si Phenian, mesajul pe care l-au primit locuitorii din Hawaii pe 13 ianuarie ar fi putut speria pe oricine. "Amenintare cu racheta balistica in Hawaii. Cautati imediat adapost. Acesta nu este un exercitiu", informa alerta trimisa localnicilor prin SMS si difuzata la televizor, potrivit wccftech.com Ulterior, guvernatorul statului Hawaii, David Ige, a precizat ca a fost vorba despre o eroare umana."O greseala facuta de o persoana in timpul unei proceduri standard, care s-a petrecut in intervalul schimbarii de tura, iar un angajat a apasat butonul cu pricina", explica atunci oficialul.Anularea alertei a intarziat insa nepermis de mult din cauza caAnchetatorii au descoperit, ulterior, ca. Omul avea o prestatie slaba la serviciu de mai bine de un deceniu si nu era prima oara cand confunda un exercitiu cu o alarma reala, a scris presa americana."Rezultatele unei investigatii date publicitatii marti arata ca dupa emiterea mesajului eronat, a urmat o perioada lunga de confuzie, pe durata careia autoritatile n-au stiu cum sa isi corecteze greseala, cu toate ca stiau ca alarma lansata era falsa", potrivit Washington Post.In tot acest timp, angajatul care trimisese alerta "parea confuz", mai scriu jurnalistii americani. Autoritatile l-au concediat fara insa a da publicitatii numele sau.Comisia de Comunicatii Federale din State Unite a dat publicitatii propriul raport in acest caz. Specialistii din cadrul acestui organism sustin ca angajatul n-a realizat la timp ca e vorba despre un exercitiu si din cauza ca supraveghetorul sau a folosit cuvintele "Acesta nu este un exercitiu", alaturi de expresia de rutina "Exercitiu, exercitiu, exercitiu".Comisia a concluzionat ca la baza trimiterii alertei a stat "o combinatie intre eroarea umana si luarea unor masuri inadecvate de siguranta". Specialistii au mai apreciat ca in acest caz un angajat a fost facut tap ispasitor, in vreme ce parte din vina o poarta si cel care a folosit eronat expresia "Acesta nu e un exercitiu".De asemenea, nepotrivita a fost si intarzierea cu care autoritatile au manageriat situatia de urgenta, permitand ca alerta sa ramana activa vreme de 38 de minute (initial autoritatile informasera ca au fost 28 de minute- n.r.). In consecinta, membrii conducerii Agentiei pentru Managementul Situatiilor de Urgenta din Hawaii au demisionat, declarand ca "isi asuma toata responsabilitatea" pentru incident."Administratia fiecarui stat trebuie sa invete din aceasta greseala. Cu totii trebuie sa se asigure ca masurile de siguranta sunt corect implementate. Publicul trebuie sa poate fi sigur ca alertele emise de stat sunt reale", a apreciat Ajit Pai, seful Comisiei de Comunicatii Federale.