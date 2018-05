Alerta rosie pentru aviatie in Hawaii. Un nor urias de cenusa s-a ridicat din vulcanul Kilauea (Foto&Video)

Red alert issued for Hawaii as Kilauea sends ash plume 3.6km into air The ash, reported by the Hawaiian Volcano Observatory, prompted geologists to issue a 'red' alert - the highest possible volcanic activity warning. pic.twitter.com/4FW9ipLHDL - Brandi Saari (@brandilmelb) 16 mai 2018

This eruption could drop world temperatures by several degrees & slash food production. In conjunction with coming mini ice age, its a potential disaster. 😎

Hawaii goes on RED ALERT for 'major eruption' of Kilauea volcano https://t.co/XADTnaorTS @MailOnline - Carl (@cj980088) 16 mai 2018

IN PICTURES: Explosions intensified on Hawaii's Kilauea volcano on Tuesday, spewing ash and triggering a red alert for aircraft for the first time since the latest eruption began 12 days ago. STORY: https://t.co/ANyEw6u8fO pic.twitter.com/0wYxGYgshH - TODAY (@TODAYonline) 16 mai 2018

"Este foarte periculos pentru aviatie", a declarat Michelle Coombs, un geolog de la un institut de observare a activitatii vulcanilor din Alaska. Acesta a spus ca echipa sa inca nu a descoperit cauza emisiilor de gaze, relateaza CNN si Reuters.Institutul american de geofizica (USGS) a declarat cod rosu pentru aviatie. Potrivit institutului, cenusa s-a imprastiat la aproximativ 28 de kilometri de vulcan.Observatorul din Hawaii a informat ca eruptia poate deveni mai violenta.