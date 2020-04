Alti aproape 2.000 de morti in SUA. Economia americana se va contracta cu 30%

Ziare.

A doua zi consecutiv se inregsitreaza aici cel mai grav bilant cotidian la nivel mondial.Acest nou record (de 1.973 morti) este usor mai mare decat cel din ajun (de 1.939 de decese) si ridica la 14.695 numarul total al fatalitatilor inregistrate. Astfel, SUA au depasit Spania la numarul total de decese (14.555 morti), dar inca Italia se mentine pe primul loc in acest top macabru cu 17.669 de morti.Iata dezastrul din New York: Mortii de Covid-19 vor fi ingropati in parcuri. Medic: Va fi mai rau decat v-ati imaginat vreodata Pe de alta parte, economia Statelor Unite se va contracta cu 30% in trimestrul al doilea si cu 5% in 2020, din cauza restrictiilor impuse de Guvern, estimeaza fondul de investitii Pacific Investment Management Co (PIMCO), intr-o analiza preluata de Reuters si News.ro.O economista de la PIMCO, Tiffany Wilding, a scris pe blog ca datele incluse in cele mai recente rapoarte referitoare la piata americana a muncii sugereaza caTotusi, vestea buna este ca aceasta contractie colosala de 30% din trimestrul al doilea va fi urmata, cel mai probabil, de doua trimestre de redresare.Desi va fi o perioada mai scurta de contractie (doua trimestre) comparativ cu 4 trimestre la criza din 2008, totusi, socul actual va fi cu mult mai puternic, avand in vedere ca in 2008 in niciun trimestru nu a existat o scadere mai mare de 8%.PIMCO, inregistrat in California, este unul dintre cele mai mari fonduri de investitii din lume, cu active in administrare de 1.910 miliarde de dolari la 31 decembrie 2019.In pofida masurilor fiscale si monetare fara precedent adoptate de guvernul american, exista inca riscuri semnificative pentru economie. Masurile de stimulare ar putea sa nu fie suficient de mari pentru a preveni falimentele in lant, iar experienta pandemiei ar putea modifica fundamental comportamentul consumatorilor americani, a scris Wilding.In plus, exista segmente de piata care sunt excluse din programele de stimulare si de achizitii de obligatiuni, intre care companiile cu rating nerecomandat investitiilor, in randul carora falimentele vor creste. Falimentele respective si pierderea a milioane de locuri de munca ar putea inrautati criza economica.Dupa atingerea varfului pandemiei in Statele Unite, anticipat in prezent sa aiba loc in luna mai sau iunie, PIMCO se asteapta la o revenire a cresterii, odata cu redeschiderea companiilor si reangajarea muncitorilor. Unele sectoare si-ar putea reveni mai repede decat altele.Companiile de constructii si unele din industria prelucratoare, alaturi de alte industrii dependente de finantare si planificarea proiectelor, isi vor reveni probabil mai greu, potrivit PIMCO.