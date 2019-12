Amazon a depus plangere impotriva lui Trump, dupa ce a pierdut contractul de 10 miliarde de dolari cu Pentagonul

Ziare.

In plangerea inregistrata la U.S. Court of Federal Claims, Amazon afirma ca Trump a lansat "repetate atacuri publice si din spatele scenei pentru a dirija" contractul cloud al Pentagonului cunoscut sub numele de Joint Enterprise Defense Infrastructure (JEDI), departe de Amazon Web Services, noteaza Reuters.Potrivit reclamatiei, motivul lui Trump a fost "de a face rau inamicului sau politic Jeffrey P. Bezos, fondator si director general al Amazon.com, compania mama a AWS... si proprietar al Washington Post".Implicarea lui Trump a facut imposibil pentru Pentagon sa stabileasca un castigator "in mod rezonabil, consecvent si intr-o maniera corecta si egala", a aratat Amazon.Trump a criticat mult timp Bezos si Amazon din cauza nivelului scazut al taxelor platite si a acuzat publicatia Washington Post ca a facut lobby pentru Bezos si Amazon si ca raspandeste "informatii false".Amazon cere o reevaluare a propunerilor facute Pentagonului si o noua decizie referitoare la atribuirea contractului."Intrebarea este daca presedintele Statelor Unite trebuie sa poata folosi bugetul Departamentului Apararii pentru a-si urmari obiectivele personale si politice", se arata in plangerea de 103 pagini.Amazon si Departamentul Apararii nu au raspuns imediat solicitarilor de comentarii.Intr-o audiere recenta in Congres, un oficial de rang inalt al Pentagonului in domeniul tehnologiei, Dana Deasy, a negat ca Trump sau Casa Alba ar fi influentat procesul de selectie pentru contractul JEDI.