Ambasadorul SUA in Olanda spune despre propriile vorbe ca sunt fake news. La cateva secunde se contrazice singur (Video)

Astfel, ambasadorul a sustinut ca el nu a facut anumite declaratii despre musulmani oferite in 2015 si ca totul este "fake news", arata The Guardian "Ati mentionat intr-o dezbatere ca in Olanda exista zone rau famate, unde mai bine nici nu calci, si ca masinile si politicienii sunt incendiati in Olanda", i-a spus reporterul Wouter Zwart ambasadorului."Nu am spus asta. Este o declararatie incorecta. Am putea sa o numim fake news", a replicat diplomatul american.Apoi, a fost difuzat un clip in care Hoekstra apare spunand "Miscarea islamica a ajuns acum intr-un punct in care a adus haos in Europa. Haos in Olanda, exista masini incendiate, politicieni incendiati...si da, in Olanda, exista zone rau famate () ".Pus fata in fata cu adevarul propriilor declaratii, Pete Hoekstra si-a negat din nou cuvintele, spunand ca nu a sustinut ca ar fi fost vorba despreA.G.