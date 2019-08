Ambasadorul SUA in Rusia a demisionat

Ziare.

com

Potrivit unor zvonuri, el ar intentiona sa candideze pentru functia de guvernator al statului american Utah, pe care l-a condus intre 2005-2009 si unde s-a bucurat de o mare popularitate."Sunt onorat de increderea pe care ati avut-o in mine ca ambasador al Statelor Unite in Rusia in aceasta perioada istoric dificila pentru relatiile bilaterale", i-a scris Huntsman lui Trump.Huntsman, un republican, avusese o atitudine critica la adresa lui Trump in prima parte a campaniei prezidentiale din 2016, dar a devenit un aparator al presedintelui dupa alegerea acestuia.Om de afaceri, Huntsman a fost ambasador in Singapore in timpul presedintiei lui Bill Clinton si in China, sub presedintia lui Barack Obama, ambii democrati. A candidat fara succes la presedintia SUA in 2012.CNN a relatat in weekend ca Donald Trump si presedintele rus Vladimir Putin au discutat despre inlocuirea lui Huntsman in timpul unei convorbiri telefonice saptamana trecuta, care fusese axata oficial pe incendiile din Siberia.In timp ce relatiile oficiale intre SUA si Rusia continua sa se deterioreze, inclusiv printr-o serie de noi sanctiuni instituite recent de Washington impotriva Moscovei, Trump a parut adesea sa se inteleaga bine cu Putin, ceea ce constituie o sursa de tensiune pe plan intern in SUA.