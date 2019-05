Conflictul SUA - Iran in Golful Persic: Americanii sustin ca sunt incarcate rachete pe nave iraniene traditionale

Ziare.

"Sper ca Statele Unite sa nu se indrepte catre un razboi ca Iranul", a raspuns Trump la o intrebare in acest sens, informeaza Reuters.In acelasi timp, un oficial american, a declarat, sub protectia anonimatului, ca "rachete incarcate pe ambarcatiuni civile reprezinta o sursa de ingrijorare".El a confirmat astfel informatii dezvaluite de ziarul The New York Times (NYT) potrivit carora serviciile de informatii americane sunt in posesia unor fotografii care arata rachete incarcate la bordul unor ambarcatiuni traditionale in Golful Persic, care asigura o mare parte a comertului maritim regional.Aceste rachete complet asamblate erau incarcate la bordul unor ambarcatiuni de catre Gardienii Revolutiei, armata ideologica a Republicii islamice, potrivit cotidianului american.Ambasadorul Iranului la ONU, Majid Takht-Ravanchi, nu a negat in mod clar, joi, la postul public american de radio NPR, faptul ca rachete au fost transportate pe ambarcatiuni traditionale."Trebuie sa ne pregatim", a declarat el."Eu nu sunt in pozitia sa vorbesc despre nivelul pregatirii militare. Insa ceea ce pot sa va spun este ca toate aceste acuzatii fac parte din acuzatii false indreptate contra Iranului, pentru a pregati un fel de conflict sau un razboi", a spus ambasadorul.Administratia Trump a crescut puternic presiunile asupra Teheranului in ultimele zece zile si si-a consolidat in mod ostensiv prezenta militara la Golful Persic, evocand pregatiri iraniene in vederea unor atacuri vizand interese americane in regiune.Insa Washingtonul nu a prezentat deocamdata vreo proba a amenintarilor despre care vorbeste.