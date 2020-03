Americanii au executat un ucigas de politisti, pentru care a intervenit si Kim Kardashian

Ziare.

Barbatul nu a facut nicio ultima declaratie, a precizat un oficial al departamentului pentru inchisori, informeaza Reuters.Woods si prietenul sau Kerry Spencer au fost condamnati pentru uciderea politistilor Carlos Owen, Harley Chisholm si Charles Bennett in 2004, in Birmingham.Pe 17 iulie 2004, dimineata, Woods si Spencer au avut o altercatie "insotita de injurii" cu Owen si un alt politist pe care i-au amenintat, arata dovezile de la dosar. Mai tarziu in aceeasi zi, cei doi politisti, insotiti de colegii lor Chisholm si Bennett, s-au prezentat la apartamentul lui Woods pentru a pune in executare un mandat de arestare pe numele acestuia, pentru distributie de droguri.Oamenii legii au fost intampinati cu focuri de arma; trei au fost ucisi, iar celalalt - ranit.Procurorii au sustinut ca Spencer a fost cel care a deschis focul, dar Woods i-a fost complice. Ambii infractori au fost condamnati la moarte in decembrie 2005, pentru omor calificat si tentativa de omor. Spencer inca nu a fost executat.Cazul a intrat si in atentia lui Martin Luther King al III-lea, fiul celebrului luptator pentru drepturi civile. El i-a cerut guvernatorului statului Alabama, Kay Ivey, sa intervina. "Uciderea acestui barbat afro-american, al carui caz pare sa fi fost tratat foarte gresit de instante, ar putea provoca o nedreptate ireversibila", a sustinut el miercuri, intr-un mesaj pe Twitter.Biroul guvernatorului nu a comentat.In favoarea lui Woods a facut campanie si vedeta show-urilor de televiziune Kim Kardashian, care studiaza dreptul si sustine reforma justitiei, consemneaza agentia PA.Inainte de executie, Kardashian a anuntat prin mesaje pe Twitter: "Guvernatorul NU ii va salva viata. Inima si rugaciunile mele sunt alaturi de Nate si de familia sa. Este un exemplu tragic de nedreptate in sistem - in cateva minute, Nate ar putea muri pentru o crima pe care n-a comis-o. Nate va muri pentru o crima recunoscuta de altcineva, care spune ca Nate nu a fost implicat in niciun fel".