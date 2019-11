Americanii au facut o captura de cocaina, in valoare de 47 de milioane de dolari

Ziare.

com

Nava, la bordul careia se aflau doi barbati din Republica Dominicana, a fost interceptata joi la 75 de mile maritime de coasta sudica a insulei Puerto Rico, potrivit USCBP, informeaza dpa.Agentii USCBP au descoperit la bordul vasului 80 de pachete cu cocaina cantarind in total 1,902 tone.USCBP are in dotare, printre altele, 240 de avioane si 300 de ambarcatiuni care opereaza in partea continentala a SUA, in Puerto Rico si in Insulele Virgine americane. AGERPRES/(AS - autor: Tudor Martalogu, editor: Gabriela Ionescu, editor online: Gabriela Badea)